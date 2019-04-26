Надымчане напишут «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-26T16:07:42+03:00

Ограничений по возрасту участников не будет

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Ямал присоединится к Всероссийскому историческому диктанту о Великой Отечественной войне «Диктант Победы». Масштабное событие 7 мая 2019 года объединит более 20 стран. Только в России зарегистрировано более 300 площадок.

В Надыме, например, мероприятие пройдет в Музее истории и археологии. Участвовать могут все желающие. Ограничений по возрасту участников нет, поэтому за одной партой при выполнении тестовых заданий могут оказаться ученик начальной школы и пенсионер.

Сам диктант состоит из 20 вопросов на знание фактов Великой Отечественной войны, оформлен он в виде теста. Процесс заполнения бланков схож с заполнением бланка на ЕГЭ. На ответы отводится 45 минут.

Перед началом акции участников ждет небольшая концертная программа и подробный инструктаж, рассказали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU