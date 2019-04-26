В Ноябрьске растет число многодетных семей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-26T15:15:27+03:00

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В Ноябрьске в 2018 году родилось почти 900 вторых и последующих детей, а у 18 семей на свет появились двойни. Об этом сообщили на Координационном совете по реализации основных направлений семейной и демографической политики, прошедшем в муниципалитете. По данным на декабрь 2018 года в Ноябрьске насчитывалось 1909 многодетных семей.

К слову, в целом Ямал по-прежнему находится в пятерке лидеров российских регионов по высокому уровню рождаемости. В Ноябрьске в минувшем году появился на свет 1291 ребенок, из этого числа 258 детей – стали третьими в семьях.

В ходе заседания было отмечено, что способствует этому проводимая в ЯНАО демографическая политика. В нашем округе один из самых больших в стране региональный материнский капитал – 350 тысяч рублей. За время действия программы поддержки свидетельства на его получение выдано 1818 семьям.

В рамках федеральной программы предоставления материнского капитала размер выплат составляет 453 тысячи рублей, то в 2018 году 593 семьи обратились за его получением, а за 1 квартал 2019-го – 129 семей. Эти деньги ноябряне тратили на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование будущей пенсии мамы, а также на покупку товаров или оплату услуг для адаптации детей-инвалидов. С 2018 года появилось новое направление для использования маткапитала – получение ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в дополнительной поддержке.

Для молодых семей, у которых родился первый ребенок, была установлена дополнительная мера соцподдержки в виде ежемесячной выплаты за счет федеральной казны в размере 15 328 рублей, в 2019 году она составляет 16175 рублей. 165 семей уже воспользовались данной мерой.

ИСТОЧНИК KP.RU