2019-04-26T14:57:22+03:00
Общество

Ямальские казаки расставили приоритеты на 2019 год

Почти все они приняли обязательства по несению государственной и иной службы
Анна Полякова
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Ямальские казаки расставили приоритеты на 2019 год Фото: правительство ЯНАОЯмальские казаки расставили приоритеты на 2019 год Фото: правительство ЯНАО
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Ямальские казаки подвели итоги 2018 года и обсудили планы по усовершенствованию деятельности на 2019-й. Заседание рабочей группы при правительстве ЯНАО по делам казачества провёл замгубернатора, директор департамента внешних связей округа Александр Мажаров.

В состав Обско-Полярного отдельского казачьего общества входит 12 казачьих обществ общей численностью 780 казаков. Из них 700 приняли обязательства по несению государственной и иной службы.

430 казаков вместе с сотрудниками правоохранительных органов они несут патрульно-постовую службу, участвуют в профилактических рейдах. 128 человек привлечены к обеспечению пожарной безопасности, защите жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах.

Не менее важное направление – участие в охране лесов, объектов животного мира и других природоохранных и экологических мероприятиях. В этой сфере на себя взяли обязательства 39 казаков. Казаки участвуют в совместных патрулях по охране лесов от пожаров и незаконных вырубок. Профилактические рейды будут усилены в период с мая по октябрь. К природоохранным мероприятиям активно привлекаются кадеты из казачьих классов.

Атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, казачий полковник Сергей Захарченко рассказал о создании экологической службы в Новоуренгойском городском казачьем обществе. На предприятиях проводится сбор макулатуры для дальнейшей переработки. В этих акциях задействованы, в том числе, кадеты казачьих классов.

С одним из детских садов готовится проект на грант по экологическому воспитанию. Проведены переговоры с Уральским лесотехническим университетом в Екатеринбурге на обучение казаков на право обращения с твёрдыми бытовыми отходами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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