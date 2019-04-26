2019-04-26T14:14:48+03:00
Общество

Сотрудница спорткомплекса из Ноябрьска стала второй во всероссийском фестивале ГТО

В состязаниях участвовали команды 20 крупнейших предприятий страны
Анна Полякова
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Сотрудница спорткомплекса из Ноябрьска стала второй во всероссийском фестивале ГТО Фото: правительство ЯНАОСотрудница спорткомплекса из Ноябрьска стала второй во всероссийском фестивале ГТО Фото: правительство ЯНАО
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Сотрудница спортивного оздоровительного комплекса «Зенит» из Ноябрьска Анастасия Буйских завоевала серебро всероссийского фестиваля ГТО. Северянка стала второй в личном первенстве многоборья физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (VI ступень). Состязания среди трудовых коллективов, в котором участвовали команды 20 крупнейших предприятий страны, завершились 25 апреля в Сочи.

В составе каждой команды было восемь участников. Одним из обязательных условий допуска к соревнованиям стал опыт работы на предприятии не менее шести месяцев.

Фестиваль проходил в рамках Всероссийской недели охраны труда. Организаторы: министерство спорта РФ, министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Краснодарского края, федеральный оператор комплекса ГТО, сообщает правительство ЯНАО.

По итогам II фестиваля министерство труда и министерство спорта договорились ежегодно проводить такой фестиваль на базе спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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