2019-04-26T14:01:06+03:00
Общество

Самым активным салехардским читателям библиотеки градоначальник подарил книги

38 различных изданий пополнили их домашние библиотеки
Анна Полякова
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Самым активным салехардским читателям библиотеки градоначальник подарил книги Фото: salekhard.orgСамым активным салехардским читателям библиотеки градоначальник подарил книги Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Иван Кононенко подарил книги самым активным читателям библиотеки. В результате 38 книг - новинки детских издательств и проверенная временем классика - пополнили домашние библиотеки любителей чтения.

Среди них ветераны, дети, многодетные семьи. Некоторые из них посещает все мероприятия и акции, которые проводит библиотека. А вот шестилетний Ваня Фролов пока только учится читать, но с удовольствием посещает библиотеку и интересуется книгами о конструировании. В них черпает много полезной информации и успешно применяет ее на практике.

Все экземпляры развозили по домам на библиомобиле, который в конце прошлого года приобрели как раз для того, чтобы доставлять книги читателям на дом, сообщили в администрации города.

- Услуга домашний абонемент бесплатна для всех социально-незащищенных слоев населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные). Из фондов библиотеки можно взять любую книгу, на любом носителе, книги Брайля, периодические издания, журналы, газеты, - говорит директор централизованной библиотечной системы города Салехарда Инна Ефимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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