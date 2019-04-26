2019-04-26T13:17:40+03:00
Общество

Коммунальщиков Салехарда отчитали за некачественную уборку снега

По ряду управляющих компаний проводится проверка
Анна Полякова
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Коммунальщиков Салехарда отчитали за некачественную уборку снега Фото: vk.comКоммунальщиков Салехарда отчитали за некачественную уборку снега Фото: vk.com
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Впервые на заседании антикризисного штаба в Салехарде присутствовали представили управляющих компаний. В городе отмечено большое количество обращений жителей на затопление паводковыми водами. Глава администрации Иван Кононенко и прокурор города Денис Назаренко призвали управляющие компании к ответственности в вопросе очистке дворовых территорий от снежных масс.

- Мы будем реагировать на каждое обращение. Я лично выезжал по некоторым дворам. Жители предъявляют претензии к работе управляющих компаний, за ненадлежащее исполнение услуг, - отметил Денис Назаренко.

По его словам, по ряду управляющих компаний в настоящее время проводится проверка, по некоторым возбуждены административные производства. За ненадлежащее исполнение услуг положены административные штрафы: от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и 200-300 тысяч для юридических лиц и дисквалификацией на срок до 5 лет, сообщает администрация ямальской столицы.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение главам муниципалитетов тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров в населённых пунктах в период активного таяния снега.

Больше всего жалоб поступает от жителей Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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