2019-04-26T12:58:08+03:00
Общество

В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долги

Горожане не заплатили ресурсниками 150 миллионов рублей
Анна Полякова
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В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долгиВ Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долгиФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде долг населения перед ресурсоснабжающими организациями составляет 150 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании антикризисного штаба.

С должниками ведется планомерная работа по взысканию средств. С начала года им направлено 1584 уведомлений об ограничении коммунальных ресурсов, приостановлена подача ресурсов 512 абонентам, заключено 94 договора о поэтапном погашении задолженности.

Прокурор города обратил внимание, что следует индивидуально подходить к работе с социально-незащищенной категорией населения и при отключении ресурсов учитывать их жизненную ситуацию.

Задолженность управляющих компаний перед ресурсниками составляет более 220 миллионов, по сравнению с 1 января задолженность снизилась на 4 миллиона. Основная доля задолженности составляет долг управляющей компании «Салехардремстрой». Об этом на заседании антикризисного штаба доложил Евгений Майлатов, заместитель генерального директора АО «Салехардэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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