В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долги
В Салехарде долг населения перед ресурсоснабжающими организациями составляет 150 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании антикризисного штаба.
С должниками ведется планомерная работа по взысканию средств. С начала года им направлено 1584 уведомлений об ограничении коммунальных ресурсов, приостановлена подача ресурсов 512 абонентам, заключено 94 договора о поэтапном погашении задолженности.
Прокурор города обратил внимание, что следует индивидуально подходить к работе с социально-незащищенной категорией населения и при отключении ресурсов учитывать их жизненную ситуацию.
Задолженность управляющих компаний перед ресурсниками составляет более 220 миллионов, по сравнению с 1 января задолженность снизилась на 4 миллиона. Основная доля задолженности составляет долг управляющей компании «Салехардремстрой». Об этом на заседании антикризисного штаба доложил Евгений Майлатов, заместитель генерального директора АО «Салехардэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU