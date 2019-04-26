В Ноябрьске усилят меры безопасности во время праздников
К охране общественного порядка в предстоящие майские праздники в Ноябрьске будут привлечены значительные силы и средства. О том, как обеспечить безопасность, чтобы выходные прошли в городе без ЧП, говорили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии.
На охрану порядка выйдут подразделения МВД, ФСБ, Росгвардии, транспортной полиции, МЧС, народная и казачья дружины, частные охранные организации. Как сообщили в отделе по вопросам общественной безопасности администрации города Ноябрьска, первую очередь, будут проводить контроль всех мест, на которых пройдут основные мероприятия.
Предусмотрен досмотровый при помощи переносных металлодетекторов. Жителей просят с пониманием относится к таким действиям и по мере возможности воздержаться от крупногабаритных вещей, колющих и режущих предметов.
Кроме того, рекомендовано обращать внимание на бесхозные сумки, вещи и предметы, а также на действия других граждан, вызывающие опасение.
ИСТОЧНИК KP.RU