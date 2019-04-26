Ямальцы примут участие в форуме «Утро-2019»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-26T12:07:49+03:00

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На Ямале продолжают формировать делегацию на форум уральской молодёжи «Утро-2019», который состоится в Тюмени с 20 по 30 июня. Ямал на форуме смогут представить 50 самых активных представителей северной молодёжи. В настоящее время на первую смену поступило 19 заявок, на вторую – 28. Регистрация продлится до 25 мая. Главной темой станет креативный капитал.

С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов. «Утро» пройдёт на базе Тюменского президентского кадетского училища. Всего предполагается, что форум объединит 1 230 человек. По традиции две смены форума (20-25 июня – региональная и 25-30 июня – федеральная) объединят молодёжь из шести регионов Уральского федерального округа и 50 участников из других регионов России.

Имена участников делегаций станут известны в начале июня. Главными критериями для отбора являются: соответствие профилю выбранной площадки, наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная активность и опыт в реализации социально и экономически значимых проектов в своём регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU