2019-04-26T12:07:49+03:00
Общество

Ямальцы примут участие в форуме «Утро-2019»

Регион смогут представить 50 самых активных представителей северной молодёжи
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы примут участие в форуме «Утро-2019» Фото: yanao.ruЯмальцы примут участие в форуме «Утро-2019» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале продолжают формировать делегацию на форум уральской молодёжи «Утро-2019», который состоится в Тюмени с 20 по 30 июня. Ямал на форуме смогут представить 50 самых активных представителей северной молодёжи. В настоящее время на первую смену поступило 19 заявок, на вторую – 28. Регистрация продлится до 25 мая. Главной темой станет креативный капитал.

С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов. «Утро» пройдёт на базе Тюменского президентского кадетского училища. Всего предполагается, что форум объединит 1 230 человек. По традиции две смены форума (20-25 июня – региональная и 25-30 июня – федеральная) объединят молодёжь из шести регионов Уральского федерального округа и 50 участников из других регионов России.

Имена участников делегаций станут известны в начале июня. Главными критериями для отбора являются: соответствие профилю выбранной площадки, наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная активность и опыт в реализации социально и экономически значимых проектов в своём регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долги
В Ноябрьске усилят меры безопасности во время праздников
В Шурышкарах группы детсада могут временно разместить в модульном здании
На Ямале завершился первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль»
Воздушные подушки переводить уренгойцев через Пур будут бесплатно
Ямальские реки освободятся ото льда раньше на пять дней
Надымский колледж получит 37 миллионов на новое общежитие для студентов
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
На Ямале два из четырёх зимников закрываются до следующего сезона
На трассе Сургут-Салехард КамАЗ с цистерной не уступил дорогу легковушке
В Салехарде наградили детей, передавших полицейским найденные 200 тысяч рублей
В Салехарде назвали «Спортивную элиту Ямала»
Погода на Ямале 26 апреля: температура воздуха опустится до -14 градусов
Глава Ямал поручил срочно усилить контроль за состоянием дворов и тротуаров
В Лабытнанги будут проходить Арт-субботники
Новоуренгойский бизнесмен тратил зарплату сотрудников на личные нужды
Субсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится
Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда
Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей
На Постфоруме ООН отметили успех Ямала по сохранению языков коренных народов
На Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли
Жители Лабытнанги дали оценку работе коммунальщиков и дорожников