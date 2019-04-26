2019-04-26T11:36:18+03:00
Общество

В Шурышкарах группы детсада могут временно разместить в модульном здании

Сейчас сад на 60 мест посещают 102 ребёнка
Анна Полякова
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В Шурышкарах группы детсада могут временно разместить в модульном здании Фото: yanao.ruВ Шурышкарах группы детсада могут временно разместить в модульном здании Фото: yanao.ru
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В селе Шурышкары обсудили возможность возведения модульного здания под размещение группы детского сада. Это будет временная мера. В настоящее время детский сад 1993 года постройки на 60 мест посещают 102 ребёнка.

Речь о временном решении проблемы зашла во время визита в населенный пункт куратора строительной сферы округа заместителя губернатора Андрея Воронова. Он проинспектировал состояние местных образовательных учреждений.

Он осмотрел здания интерната и сельского детского сада. В поездке его сопровождали глава Шурышкарского района Андрей Головин, первый заместитель главы администрации Марат Маматулин и начальник управления строительства и архитектуры администрации района Андрей Глухих.

О необходимости строительства в селе детсада на 120 мест говорил замглавы администрации МО Шурышкарское Владислав Колобаев. Как предложение – внести объект в адресную инвестиционную программу округа. Кроме этого, Андрей Воронов осмотрел предполагаемый под строительство земельный участок, а также во время поездки наметили план мероприятий по сохранению помещений интерната для социальных нужд жителей села, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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