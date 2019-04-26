2019-04-26T11:00:40+03:00
Наука

На Ямале завершился первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль»

Ученые выясняют возможности перспективного развития арктических транспортных коридоров
Анна Полякова
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На Ямале завершился первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль» Фото: yanao.ruНа Ямале завершился первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль» Фото: yanao.ru
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По территории Ямала и Красноярского края проходила экспедиция Русского географического общества «Трансполярная магистраль». Она направлена на изучение истории создания и возможности перспективного развития арктических транспортных коридоров. Основной ее этап еще впереди - в августе-октябре 2019 года. Координатором проекта от Ямала выступил Российский Центр освоения Арктики.

Экспедиция прошла по маршруту легендарной 503-й стройки, - комментирует директор Российского Центра освоения Арктики Андрей Умников. – Проведена разведка местности, зафиксированы участки и брошенные объекты недостроенной дороги.

В конце 40-ых годов ХХ столетия советским правительством был принят ряд решений о строительстве железной дороги восточнее Воркуты до Игарки и далее до Норильска. Проект получил название «Строительство 501» и «Строительство 503». Транспортный коридор должен был послужить освоению северных территорий России, богатых полезными ископаемыми. Теперь часть магистрали, которая пройдёт по территории ЯНАО, получила своё развитие под названием «Северный широтный ход».

Участники основного этапа экспедиции РГО исследуют поймы рек Пур, Таз и Енисей, пройдут через населённые пункты по пути трассы – Красноселькуп, Туруханск и Игарка. Обследуют ранее существовавшие и недостроенные участки железнодорожного полотна, изучат варианты продолжения железнодорожной трассы до Норильска.

В апреле 2019 года завершился первый этап: участники определили и нанесли на электронную карту характерные точки, барьерные места и возможные переходы через естественные препятствия по маршруту движения экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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