2019-04-26T09:45:18+03:00
Общество

Воздушные подушки переводить уренгойцев через Пур будут бесплатно

Многоразовый пропуск с неограниченным числом проездов будет действовать в течение года
Анна Полякова
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Воздушные подушки переводить уренгойцев через Пур будут бесплатно Фото: правительство ЯНАОВоздушные подушки переводить уренгойцев через Пур будут бесплатно Фото: правительство ЯНАО
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В период межсезонья перевозка жителей Уренгоя через реку Пур судами на воздушных подушках будет осуществляться бесплатно. Многоразовый пропуск с неограниченным числом проездов будет действовать в течение года. Такое решение принято руководством района и администрацией поселка. Переправой уренгойцев займется, как и прежде, компания «Пурречфлот».

Получить пропуск можно будет непосредственно перед посадкой на судно, предъявив паспорт с уренгойской пропиской. Для жителей поселка суда на воздушных подушках - единственный способ оперативно перебраться на другой берег при отсутствии переправы в период ледохода и ледостава.

«Подушки» начнут курсировать, как только закроются ледовая и понтонные переправы между Уренгоем и Коротчаево. Согласно прогнозам метеорологов, ледоход в Уренгое ожидается 25 мая (плюс - минус 5 дней).

Через два года ситуация с переправой обещает кардинально измениться. Новый мост через Пур, строительство которого началось в декабре, свяжет Уренгой и восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. Открытие моста запланировано на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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