2019-04-26T09:34:42+03:00
Общество

Ямальские реки освободятся ото льда раньше на пять дней

На пике половодья вода в реках поднимется до обычного весеннего уровня
Анна Полякова
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Ямальские реки освободятся ото льда раньше на пять днейЯмальские реки освободятся ото льда раньше на пять днейФото: Ольга Крыльцова
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Вскрытие рек ото льда на территории Ямала в этом году должно произойти на пять-шесть дней раньше среднемноголетней нормы. В первом квартале погода выдалась теплее обычного. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

Предполагаемые сроки ледохода и высоту подъема воды на пике паводка определяли на основании данных о датах установления льда, его толщине, высоте и плотности снежного покрова, запасах воды в снегу, глубине промерзания почвы, передает администрация Пуровского района.

По предварительным прогнозам, на пике половодья вода в реках поднимется до обычного весеннего уровня. На реках Надым, Пур и Таз при образовании ледовых заторов возможно превышение прогнозируемых величин на 50-70 сантиметров.

В Тарко-Сале, согласно прогнозам, река Пякупур очистится ото льда 25 мая. Точность прогноза — плюс-минус пять дней, при приближении половодья даты будут корректироваться, сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, в Пуровском районе рекордно ранние сроки ледохода были зафиксированы в 1995 и 1997 годах, тогда реки вскрылись в начале мая (в Тарко-Сале - 7 мая, в Уренгое – 11 мая). А в 1981 году лед пошел лишь в середине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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