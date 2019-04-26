Надымский колледж получит 37 миллионов на новое общежитие для студентов
Надымскому профессиональному колледжу выделят субсидию на приобретение здания под студенческое общежитие. Такое решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, получив многочисленные обращения и пообщавшись с жителями региона во время поездок в муниципалитеты.
Проект соответствующего распоряжения сейчас проходит процедуру согласования. Документ предусматривает предоставление учебному заведению субсидии в размере 37,5 млн рублей на приобретение в госсобственность Ямала здания, чтобы разместить там студенческое общежитие.
Сейчас в колледже около 400 студентов, причём только за последний год их стало больше на 20 человек. Существующее общежитие рассчитано только на 22 места, новое сможет разместить в пять раз больше студентов – более 100 человек.
Колледж активно развивается, открывает новые направления подготовки по востребованным на рынке труда профессиям. Число обучающихся ежегодно растёт, поступает много выпускников из национальных посёлков Надымского и Тазовского районов.
- Важно обеспечить комфортные условия проживания, чтобы бытовые вопросы не отвлекали студентов от учёбы, - сказала директор департамента образования Ямала Марина Кравец.
После согласования распоряжения и выделения средств состоятся открытые торги, на которых будет выбрано здание под общежитие. Все процедуры должны завершиться в 2019 году, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU