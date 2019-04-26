2019-04-26T09:24:26+03:00
Общество

Надымский колледж получит 37 миллионов на новое общежитие для студентов

Оно сможет разместить в пять раз больше учащихся
Анна Полякова
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Надымский колледж получит 37 миллионов на новое общежитие для студентов Фото: правительство ЯНАОНадымский колледж получит 37 миллионов на новое общежитие для студентов Фото: правительство ЯНАО
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Надымскому профессиональному колледжу выделят субсидию на приобретение здания под студенческое общежитие. Такое решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, получив многочисленные обращения и пообщавшись с жителями региона во время поездок в муниципалитеты.

Проект соответствующего распоряжения сейчас проходит процедуру согласования. Документ предусматривает предоставление учебному заведению субсидии в размере 37,5 млн рублей на приобретение в госсобственность Ямала здания, чтобы разместить там студенческое общежитие.

Сейчас в колледже около 400 студентов, причём только за последний год их стало больше на 20 человек. Существующее общежитие рассчитано только на 22 места, новое сможет разместить в пять раз больше студентов – более 100 человек.

Колледж активно развивается, открывает новые направления подготовки по востребованным на рынке труда профессиям. Число обучающихся ежегодно растёт, поступает много выпускников из национальных посёлков Надымского и Тазовского районов.

- Важно обеспечить комфортные условия проживания, чтобы бытовые вопросы не отвлекали студентов от учёбы, - сказала директор департамента образования Ямала Марина Кравец.

После согласования распоряжения и выделения средств состоятся открытые торги, на которых будет выбрано здание под общежитие. Все процедуры должны завершиться в 2019 году, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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