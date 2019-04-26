Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-26T08:46:58+03:00

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«Зелёный Марафон», который состоится 1 июня в 59 городах России, включает в себя множество сопутствующих активностей для разных категорий участников. Одна из самых необычных акций пройдет в Кургане, где будет проведен специальный забег для роботов, сконструированных учениками лабораторий робототехники.

Роботы, соответствующие строгому техническому регламенту, будут соревноваться в скорости, преодолевая специально подготовленную для них дистанцию. Максимальный вес робота не должен превышать трех килограммов, размер не более 30х30 см, а вот максимальная скорость передвижения не ограничена. Дистанционное управление роботом во время забега строго запрещено.

Во второй дисциплине будут сражаться роботы-сумоисты. Победу, как и в традиционном японском единоборстве одержит, тот робот, который сумеет вытолкнуть соперника за пределы очерченного круга в двух раундах из трех. При этом по правилам состязаний роботы не могут намерено повреждать друг друга.

Победителям соревнований будут вручены подарочные сертификаты в магазин электронных товаров.

Традиционно в городах-участниках «Зелёного Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, голосование за которые продлится на сайте до 8 мая.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU