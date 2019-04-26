2019-04-26T08:41:08+03:00
Общество

На Ямале два из четырёх зимников закрываются до следующего сезона

В течение трёх дней все дорожные знаки и вешки будут сняты
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале два из четырёх зимников закрываются до следующего сезона Фото: yanao.ruНа Ямале два из четырёх зимников закрываются до следующего сезона Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале два зимника прекращают свою работу. Дорожники не гарантируют безопасного движения по зимним трассам. Решение о закрытии до следующего сезона движения по двум сезонным трассам принято связи с наступлением устойчивых плюсовых температур окружающего воздуха.

В полночь 26 апреля закрыт проезд по сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. В субботу, 27 апреля, прекратит свою работу зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Пока на маршрут пропускают транспорт только повышенной проходимости общей массой от 3,5 до 15 тонн.

В течение трёх дней все дорожные знаки и вешки, установленные для организации движения по временным трассам, будут сняты, сообщили в ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

Зимняя дорога Уренгой – Красноселькуп открыта для всех автомобилей в следующем режиме: с 08:00 до 20:00 проезд разрешён для авто общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 только для ТС до 30 тонн. Аналогичные условия проезда на зимнике СалехардНадым .

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги проезд разрешён для колёсных транспортных средств общей массой до 25 тонн, для гусеничных транспортных средств общей массой до 35 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
На трассе Сургут-Салехард КамАЗ с цистерной не уступил дорогу легковушке
В Салехарде наградили детей, передавших полицейским найденные 200 тысяч рублей
В Салехарде назвали «Спортивную элиту Ямала»
Погода на Ямале 26 апреля: температура воздуха опустится до -14 градусов
Глава Ямал поручил срочно усилить контроль за состоянием дворов и тротуаров
В Лабытнанги будут проходить Арт-субботники
Новоуренгойский бизнесмен тратил зарплату сотрудников на личные нужды
Субсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится
Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда
Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей
На Постфоруме ООН отметили успех Ямала по сохранению языков коренных народов
На Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли
Жители Лабытнанги дали оценку работе коммунальщиков и дорожников