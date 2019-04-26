СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-26T08:41:08+03:00

На Ямале два из четырёх зимников закрываются до следующего сезона Фото: yanao.ru

В течение трёх дней все дорожные знаки и вешки будут сняты

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На Ямале два зимника прекращают свою работу. Дорожники не гарантируют безопасного движения по зимним трассам. Решение о закрытии до следующего сезона движения по двум сезонным трассам принято связи с наступлением устойчивых плюсовых температур окружающего воздуха.

В полночь 26 апреля закрыт проезд по сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. В субботу, 27 апреля, прекратит свою работу зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Пока на маршрут пропускают транспорт только повышенной проходимости общей массой от 3,5 до 15 тонн.

В течение трёх дней все дорожные знаки и вешки, установленные для организации движения по временным трассам, будут сняты, сообщили в ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

Зимняя дорога Уренгой – Красноселькуп открыта для всех автомобилей в следующем режиме: с 08:00 до 20:00 проезд разрешён для авто общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 только для ТС до 30 тонн. Аналогичные условия проезда на зимнике Салехард – Надым .

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги проезд разрешён для колёсных транспортных средств общей массой до 25 тонн, для гусеничных транспортных средств общей массой до 35 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU