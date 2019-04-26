На трассе Сургут-Салехард КамАЗ с цистерной не уступил дорогу легковушке

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-26T08:29:37+03:00

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В Пуровском районе на 557 километре автодороги Сургут-Салехард 25 апреля случилось ДТП. Около 14 часов 20 минут на трассе перевернулась легковушка.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, КамАЗ с полуприцепом-цистерной, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-21043. Легковушка буксировала на гибкой сцепке УАЗ. Пытаясь избежать столкновения, ВАЗ съехал с дороги и перевернулся. В результате его водитель получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмированы 3 человека. С начала 2019 года в 1714 зарегистрированных ДТП, погибли 10 человек и 179 получили травмы, в их числе 22 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU