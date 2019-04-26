2019-04-26T08:09:41+03:00
Общество

В Салехарде наградили детей, передавших полицейским найденные 200 тысяч рублей

Мальчики обнаружили пакет документов и деньги в сугробе
Анна Полякова
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В Салехарде наградили детей, передавших полицейским найденные 200 тысяч рублей Фото: 89.мвд.рфВ Салехарде наградили детей, передавших полицейским найденные 200 тысяч рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Салехарде состоялось награждение 12-летних подростков, которые 21 апреля принесли в полицию найденную ими в снегу сумку с документами и пачками денег. денежными средствами в размере 220 000 рублей.

Шестиклассники из Обдорской гимназии Салехарда отдали в полицию более 200 тысяч, которые они нашли в снегу. Портмоне было набито пятитысячными купюрами. Как оказалось, там было 220 000 рублей.

О находке дети в первую очередь сообщили родителям, а затем обратились к правоохранителям. Полицейские установили личность владельца документов и наличности.

Начальник ОМВД России по г. Салехарду подполковник полиции Дмитрий Соловьев 25 апреля вручил благодарственные письма родителям за достойное воспитание детей и пожелал, чтобы сыновья продолжали радовать их своими успехами.

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Салехарду Юрий Николаев выразил мальчикам слова благодарности за проявленную гражданскую сознательность и вручил школьникам памятные значки «Патриот России» и ценные подарки от ветеранской организации.

Зампредседателя Общественного совета при ОМВД России по г. Салехарду Валерий Верекин и член совета Юрий Малеев подарили матерям ребят цветы, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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