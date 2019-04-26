В Салехарде назвали «Спортивную элиту Ямала»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-26T08:41:31+03:00

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В Салехарде состоялась торжественная церемония награждения призёров ежегодного конкурса «Спортивная элита Ямала». В зале культурно-делового центра 25 апреля собрались спортсмены, тренеры, ветераны спортивного движения. Всего награды получили более 40 спортсменов в 17 номинациях.

Губернатор округа Дмитрий Артюхов поблагодарил земляков за важные достижения и поздравил с победой.

- Сегодня мы ставим перед собой задачи развивать различные виды спорта, в том числе в отдалённых посёлках,- подчеркнул Дмитрий Артюхов, - в небольших населенных пунктах будут появляться модульные здания, чтобы каждый посёлок имел необходимую инфраструктуру.

Один из крупных спортивных объектов – многофункциональный комплекс «Ямал-Арена». Внутри него разместятся: большая ледовая арена с трибуной на 3 000 посадочных мест, ледовая арена для проведения тренировок, олимпийский бассейн и спортзалы. Это будет ключевой центр по развитию спорта и проведению крупных всероссийских и международных соревнований.

Глава региона напомнил, что недавно в Салехард приезжала комиссия международной организации, занимающейся Зимними арктическими играми, чтобы оценить Ямал – как претендента проведение игр через несколько лет, впервые в истории России.

ИСТОЧНИК KP.RU