2019-04-26T05:20:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 апреля: температура воздуха опустится до -14 градусов

Почти повсеместно пройдет слабый снег
Анна Полякова
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В пятницу, 26 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, слабый снег, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое - 14 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме -8 градусов, пасмурно, снег, ветер северо-западный 5 м/с.

В Губкинском -11 градусов, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале -12 градусов, пасмурно, вечером - снег, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, в середине дня и вечером - снег, северо-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги -7 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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