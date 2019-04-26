Погода на Ямале 26 апреля: температура воздуха опустится до -14 градусов
В пятницу, 26 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, слабый снег, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое - 14 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 6 м/с.
В Надыме -8 градусов, пасмурно, снег, ветер северо-западный 5 м/с.
В Губкинском -11 градусов, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале -12 градусов, пасмурно, вечером - снег, ветер северо-западный 5 м/с.
В Муравленко -11 градусов, пасмурно, в середине дня и вечером - снег, северо-западный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги -7 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU