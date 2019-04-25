2019-04-25T15:47:05+03:00
Общество

В Лабытнанги будут проходить Арт-субботники

Самых активных участников ждут эко-сувениры
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги будут проходить Арт-субботники Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги будут проходить Арт-субботники Фото: Администрация города Лабытнанги
Изменить размер текста:

В Лабытнанги в конце мая начнется пора Арт-субботников. Творческие уборки будут проходить по выходным дням, сообщили в администрации города.

Представители общественной организации «ЭкоМир - Лабытнанги» и инициативная группа горожан не только предоставят желающим провести генеральную уборку придомовой территории необходимый инвентарь, но и создадут праздничную атмосферу. Сценарий будет индивидуальным для каждой группы жителей.

Программа может включать в себя эстафеты для детей и семейных команд, создание арт-объекта в вашем дворе и поделок в стиле «очумёлые ручки», химическую лабораторию, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей. Самых активных участников ждут эко-сувениры.

Чтобы ваш двор посетил экодесант, необходимо собрать не менее десяти потенциальных участников и подать заявку. Напомним, проведение творческих субботников на территории города стало возможным благодаря победе инициативной группы общественников в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ямал поручил срочно усилить контроль за состоянием дворов и тротуаров
Новоуренгойский бизнесмен тратил зарплату сотрудников на личные нужды
Субсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится
Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда
Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей
На Постфоруме ООН отметили успех Ямала по сохранению языков коренных народов
На Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли
Жители Лабытнанги дали оценку работе коммунальщиков и дорожников
В Лабытнанги мужчина, напавший с ножом на подростка, сядет на три года
На параде 9 мая в Салехарде пройдут 74 колонны
Пуровчанин изнасиловал женщину-инвалида, забравшись в дом через форточку
Пострадавшие от пожара в Мысе Каменном поблагодарили земляков за помощь
В Новом Уренгое ребенку-инвалиду не хотели предоставлять законное жилье
Салехардским школьникам показали работу департамента туризма
Таркосалинцы наведут порядок на улицах города
Автодорогу у Старого Надыма защитят от затопления
Пенсионер из Пурпе отдал мошеннику больше миллиона, рассчитывая на компенсацию
Погода на Ямале: похолодает до -8 градусов
Жителя Лабытнанги поймали за кражу кошелька в магазине
Лучник из Лабытнанги стал чемпионом России
Ямальцы привезли «золото» и «бронзу» Дельфийских игр России
Началась продажа льготных авиабилетов для многодетных ямальских семей
Рейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала
Житель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредит
Школьники Ямала на международном конкурсе расскажут об изменении климата
Автозимники Ямала готовят к закрытию
На Ямале выберут лучшего лесного пожарного
Ноябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной пары