В Лабытнанги будут проходить Арт-субботники

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-25T15:47:05+03:00

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В Лабытнанги в конце мая начнется пора Арт-субботников. Творческие уборки будут проходить по выходным дням, сообщили в администрации города.

Представители общественной организации «ЭкоМир - Лабытнанги» и инициативная группа горожан не только предоставят желающим провести генеральную уборку придомовой территории необходимый инвентарь, но и создадут праздничную атмосферу. Сценарий будет индивидуальным для каждой группы жителей.

Программа может включать в себя эстафеты для детей и семейных команд, создание арт-объекта в вашем дворе и поделок в стиле «очумёлые ручки», химическую лабораторию, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей. Самых активных участников ждут эко-сувениры.

Чтобы ваш двор посетил экодесант, необходимо собрать не менее десяти потенциальных участников и подать заявку. Напомним, проведение творческих субботников на территории города стало возможным благодаря победе инициативной группы общественников в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

ИСТОЧНИК KP.RU