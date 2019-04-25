Новоуренгойский бизнесмен тратил зарплату сотрудников на личные нужды

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-25T15:28:20+03:00

Уголовное дело на него ушло в суд

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В Новом Уренгое руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в полной невыплате зарплаты в течение двух лет.

По данным следствия, в период с июня 2017 по март 2019 года не выплачивал заработную плату 17 работникам. За это время долг накопился в размере свыше 1 млн. 150 тыс. рублей.

При этом, как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, у организации имелись денежные средства и финансовую возможность, чтобы рассчитаться с работниками.

Следствием установлено, что в период нарушения трудовых прав потерпевших генеральный директор обналичил денежные средства предприятия на сумму свыше 1 780 тыс. рублей, которые израсходовал на личные нужды.

В ходе предварительного следствия приняты меры по установлению имущества обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU