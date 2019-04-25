2019-04-25T15:03:56+03:00
Общество

Субсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится

В этом году повысился тариф в среднем от 6% до 10%
Анна Полякова
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Субсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится Фото: правительство ЯНАОСубсидирование пассажирских перевозок в предстоящую навигацию сохранится Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале определены перевозчики на водных маршрутах в предстоящую навигацию. Ими стали ИП Э.М. Думанищев и АО «Северречфлот». Как и в прошлом году, округ продолжит субсидировать социально значимые направления по шести межмуниципальным и двум межрегиональным маршрутам.

- В этом году, в связи с увеличением цен на топливо, повысился тариф на пассажирские перевозки в среднем от 6% до 10%, - рассказали в окружной дирекции транспорта.

На днях билеты начнут продавать на сайте перевозчика www.severflot.ru. С началом навигации билеты появятся и в кассе в здании речного вокзала в Салехарде, в кассах на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на судах.

В 2018 году услугами водного транспорта воспользовались 89 665 пассажиров, в том числе на межмуниципальных маршрутах – 58 724 человека, на межрегиональных маршрутах – 30 941 человек.

На паромной переправе Салехард – Лабытнанги в 2018 году перевозку осуществляли шесть паромных составов, выполнено 22 970 рейсов, перевезено 256 134 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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