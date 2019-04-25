Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей
Его вычислили после изучения видеозаписи с камер видеонаблюдения
Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:
Полицейские Ноябрьска установили подозреваемого в совершении кражи из магазина. Мужчина, не заплатив, вынес продуктов на сумму около 1 500 рублей.
После изучения видеозаписи с камер видеонаблюдения, находящихся в магазине, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Ноябрьска. Мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU