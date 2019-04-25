2019-04-25T14:11:46+03:00
Происшествия

Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей

Его вычислили после изучения видеозаписи с камер видеонаблюдения
Анна Полякова
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Ноябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей Фото: правительство ЯНАОНоябрянин украл из магазина продукты на полторы тысячи рублей Фото: правительство ЯНАО
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Полицейские Ноябрьска установили подозреваемого в совершении кражи из магазина. Мужчина, не заплатив, вынес продуктов на сумму около 1 500 рублей.

После изучения видеозаписи с камер видеонаблюдения, находящихся в магазине, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Ноябрьска. Мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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