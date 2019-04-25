На Постфоруме ООН отметили успех Ямала по сохранению языков коренных народов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-25T13:54:43+03:00

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В Нью-Йорке проходит 18 сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Опытом Ямала по сохранению языков коренных народов Севера на Форуме поделилась директор регионального ведомства по вопросам КМНС Инна Сотруева и представители сферы образования и науки.

- На практике своего региона мы убедились, что целенаправленная работа по защите традиционных знаний северных этносов способствует их популяризации и передаче следующим поколениям, - отметила она.

На Ямале почти 60% коренного населения свободно говорят на языках ненцев, ханты, селькупов. Родные языки изучаются в школах. Преподавание родных языков северных народов ведётся в 8 из 13 муниципалитетов округа, на территориях, относящихся к местам традиционного проживания северных этносов. Школы региона обеспечены учебными пособиями для детей с 1 по 7 классы. Начата разработка учебников по изучению родных языков северных этносов для 8-9 классов.

В учреждениях культуры насчитывается свыше 3,5 тысяч единиц фольклорных материалов северных этносов. Действует экспертный совет в области фольклора коренных народов. По решению этого совета предоставляются гранты и премии.

На Ямале издаются книги на языках ненцев, ханты и селькупов. Также поддерживается современное искусство и кинематограф о жизни, обычаях и традициях малых народов Севера. В рамках года родных языков реализуется порядка 60 различных мероприятий, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU