2019-04-25T12:50:52+03:00
Общество

На Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли

Уровень организации соревнований оценят федеральные эксперты
Анна Полякова
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На Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли Фото: правительство ЯНАОНа Ямале проходит Всероссийская олимпиада для будущих специалистов нефтяной отрасли Фото: правительство ЯНАО
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В Муравленко проходит Всероссийская олимпиада среди студентов по специальностям геология, геодезия, горное и нефтегазовое дело. В заключительном этапе соревнований профессионального мастерства 26 студентов из 19 колледжей и техникумов.

Отдельные состязания пройдут среди студентов, обучающихся по специальностям: бурение нефтяных и газовых скважин; геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; геофизические методы поисков и разведки; геология и разведка; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Уровень организации олимпиады оценит представитель департамента госполитики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.

В деловой части олимпиады руководители ямальских колледжей и представители регионов примут участие в семинаре по актуальным вопросам развития среднего профессионального образования в РФ. Также пройдёт круглый стол профильного федерального учебно-методического объединения. Кроме того, для школьников проведут профориентационные мероприятия, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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