Жители Лабытнанги дали оценку работе коммунальщиков и дорожников

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-25T13:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги народный антирейтинг по чистке дорог от снега возглавили УК «Престиж» и «Танью». Сообщения жителей в социальных сетях, которые возмущены бездорожьем во дворах, свидетельствуют о халатном отношении управляющих компаний к своим обязанностям, пояснили в администрации города.

В ходе совещания в мэрии дали оценку работы дорожников и управляющих организаций,а подборка фотографий отражала текущую ситуацию на придомовых территориях.

Доклады о принимаемых мерах позволили сделать выводы о недочетах в организации работы обслуживающих жилой фонд организаций. Объяснения были неубедительными.

Разговор в ходе совещания был жестким. Управление домами – это бизнес, в успешности которого заинтересованы сами же управляющие компании. Взявшись за работу, которую оплачивают жители, стыдно выполнять свои обязанности недобросовестно, подчеркнула градоначальница Марина Трескова.

Штрафы за бездействие немаленькие. По отдельным статьям для ТСЖ, УК они могут доходить до 250-300 тысяч рублей, и до 100 тысяч рублей - для должностных лиц. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 20 дел об административных правонарушениях.

Помимо очистки дворов от снега и вывоза снежных куч в ходе совещания речь шла о выполнении восстановительных работ после обрушившейся на город 16 апреля непогоды. Ликвидация последствий шквального ветра проводится в жилом секторе и на дорогах города, но точка в этой работе еще не поставлена.

ИСТОЧНИК KP.RU