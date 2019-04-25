СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-25T12:09:47+03:00

В Лабытнанги мужчина, напавший с ножом на подростка, сядет на три года Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги 20-летнему рецидивисту, напавшему на подростка, зачитали приговор. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания – 1 год ограничения свободы.

Вечером 23 января 2019 года на площади в центре города пьяный мужчина отнял у 15-летний юноши телефон. Парень попытался оказать сопротивление, но мужчина угрожал кухонным ножом. Отдав агрессивному незнакомцу мобильник, подросток сразу же обратился в полицию. Мужчина после неудачной попытки воспользоваться чужим телефоном также отправился в отделение, где отдал телефон и признался, что только что совершил разбойное нападение.

Оказалось, что в 2016 году мужчина, на тот момент являвшийся несовершеннолетним, был осужден за хищение имущества по 12 эпизодам к четырем годам лишения свободы. В конце декабря 2018 года он освобожден по УДО за примерное поведение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU