2019-04-25T11:50:59+03:00
Общество

На параде 9 мая в Салехарде пройдут 74 колонны

В 23.00 небо озарится праздничным салютом
Анна Полякова
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На параде 9 мая в Салехарде пройдут 74 колонны Фото: правительство ЯНАОНа параде 9 мая в Салехарде пройдут 74 колонны Фото: правительство ЯНАО
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Подготовку к празднованию в Салехарде 74-годовщины в Великой Отечественной войне к 9 мая обсудили на оргкомитете, который провел глава города Иван Кононенко.

В этом году будет задействовано три основных площадки: площадь «Геолога», площадь Победы и культурно-исторический комплекс «Парк Победы». В это параде примут участие 74 колонны, по традиции в составе колонн проедет военная техника.

По ходу движения колонн в скором времени появятся праздничные баннеры и растяжки. Вечером жителей ожидает праздничный фейерверк. Все мероприятия с правоохранительными органами согласованы, сообщили в администрации ямальской столицы.

Празднование 9 Мая начнется с торжественного митинга на площади «Геолог» и парадного шествия трудовых коллективов. Колонны пройдут по прежнему маршруту: улица Матросова - улица Республики - площадь Победы, где состоится минута молчания и возложение цветов.

В 15 часов начнется общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк». Шествие наследников Победы пройдет от «Геолога» до Культурно-исторического комплекса «Парк Победы». Стандартного оформления портрета и предварительной регистрации для участия в акции не нужно.

На площади центра культуры и спорта «Геолог» горожан ждет большая концертная программа, будет работать полевая кухня и праздничная торговля.

Финальным аккордом праздника станет акция «Свеча памяти», которая состоится в 22.30 в культурно-историческом комплексе «Парк Победы». В 23.00 небо озарится праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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