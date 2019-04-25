2019-04-25T09:41:36+03:00
Общество

В Новом Уренгое ребенку-инвалиду не хотели предоставлять законное жилье

Прокуратура в судебном порядке восстанавливает права юного горожанина
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ребенку-инвалиду не хотели предоставлять законное жильеВ Новом Уренгое ребенку-инвалиду не хотели предоставлять законное жильеФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура Нового Уренгоя через суд добивается восстановления жилищных прав ребенка-сироты. Его попечителю отказали в принятии на учет несовершеннолетнего в качестве нуждающегося в жилом помещении. Городское ведомство провело проверку по обращению жителя города.

Отказ администрации города был мотивирован тем, что несовершеннолетний был вселен в жилое помещение в качестве члена семьи, а доля жилого помещения, приходящаяся на одного человека, превышает установленную учетную норму – 12 кв.м.

Однако чиновники не учли, что указанное жилье было предоставлено бывшему супругу матери несовершеннолетнего на основании договора соцнайма жилого и является муниципальной собственностью. По договору несовершеннолетний как член семьи нанимателя не включался.

После смерти матери жил с родным дядей. воспитывался бабушкой и дедушкой. В той муниципальной квартире не проживал. Жилья на праве собственности на территории РФ не имеет. Кроме того, бывший супруг матери несовершеннолетнего страдает заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно.

В связи с этим отказ администрации города в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении является незаконным. Только через суд удалось добиться обеспечение инвалида жильем. Исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры города, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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