2019-04-25T09:05:06+03:00
Общество

Салехардским школьникам показали работу департамента туризма

«День на службе» проходит в рамках проекта «Чиновник открытый»
Анна Полякова
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Салехардским школьникам показали работу департамента туризма Фото: правительство ЯНАОСалехардским школьникам показали работу департамента туризма Фото: правительство ЯНАО
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В Салехарде старшеклассников 24 апреля познакомили с деятельностью департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО и подведомственных учреждений. Встреча состоялась в молодёжно-развлекательном центре «Полярис» и в Туристско-информационном центре округа.

Старшеклассники вспомнили о проектах, инициированных ведомством, в частности, региональном сетевом патриотическом проекте «ЮнАрктика», Региональной Арктической Лиге КВН. Кроме того, ребятам подробно рассказали о волонтёрстве, форумных кампаниях, детском отдыхе и оздоровлении, студенческом направлении, профильной медиасмене.

- Если вы хотите реализовать свой проект и осознанно к этому подходите, если у вас есть вопросы или классные идеи – звоните и приходите, - предложила старшеклассникам замдиректора департамента Винера Трифонова.

Завершился «День на службе» посещением регионального Туристско-информационного центра, в котором десятиклассники узнали о специфике деятельности в туристской сфере.

Напомним, «День на службе» проходит в рамках реализации проекта «Чиновник открытый», уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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