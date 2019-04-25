2019-04-25T08:57:15+03:00
Общество

Таркосалинцы наведут порядок на улицах города

Утвержден перечень территорий для уборки
Анна Полякова
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В Тарко-Сале 26 апреля стартует общегородской месячник чистоты. В рамках акции «Чистый город» установлено единое санитарное время уборки. Распоряжением районной администрации каждую пятницу с четырнадцати до восемнадцати часов горожане будут выходить на субботники.

Также утвержден перечень территорий города. Их рекомендовали организации, предприятия и учреждения. Руководители организуют наведение порядка и обеспечат сотрудников инвентарем. Индивидуальным предпринимателям также рекомендовали облагородить территорию вокруг их торговых точек. Бизнесмены займутся ремонтом ограждений, скамеек, вазонов, установят урны, проведут работы по восстановлению автостоянок и парковочных мест.

Акция «Чистый город» продлится до 31 мая. Горожане всегда охотно откликаются на призывы привести в порядок улицы и дворы.

- Нет сомнений, что и на этот раз после традиционного субботника самый молодой город Ямала станет опрятней и благоустроеннее, - отметили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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