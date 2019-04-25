Автодорогу у Старого Надыма защищают от затопления

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-25T08:23:19+03:00

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Ямальские дорожники готовятся к противопаводковым мероприятиям в период распутицы. Участок Старый Надым – Надым автодороги Сургут – Салехард - на особом контроле. Два года назад во время паводка из-за резкого повышения уровня воды участок трассы в посёлке Старый Надым был затоплен.

Подрядчики подготовили аварийный запас песка и щебня на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Эти материалы будут использовать для восстановления проезда в случае размытия дороги.

- Выполняется расчистка оголовков водопропускных труб от снега и их пропаривание, удаление снежного вала с обочин дорог, подходов к мостам. В октябре 2018 года также заготовлен грунт в районе земляного вала на подтопляемом участке, - сообщил начальник отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог Надымского филиала дорожной дирекции ЯНАО Алексей Чухланцев.

Одновременно дорожники ведут строительство автодороги Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым для её спрямления в объезд Старого Надыма. Трасса будет являться дополнительной преградой для паводковых вод с верховья реки Надым и должна уменьшить риск подтопления автодороги на проблемном участке.

Как сообщили в администрации Надымского района, также планируется бурение шести тысяч лунок на реке Надым, чтобы облегчить и ускорить прохождение ледохода. Ведётся постоянный мониторинг толщины льда на реке.

В случае подтопления участка дороги в посёлке Старый Надым по строящейся дороге Сургут – Салехард будет организовано движение в реверсивном режиме, автомобильный транспорт будет пропускаться массой до пяти тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU