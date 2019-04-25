СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-25T06:22:01+03:00

Пенсионер из Пурпе отдал мошеннику больше миллиона, рассчитывая на компенсацию Фото: Ольга Крыльцова

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Пенсионера из Пурпе мошенник развел на миллион рублей. Осознав обман, 77-летний дедушка обратился в полицию.

Оказалось, что днем 9 апреля ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных структур г. Москвы. Звонивший сообщил, что установлен факт обмана предпринимателями граждан. Одним из них является пожилой ямалец. В связи с этим северянину, якобы, причитается компенсационная выплата в сумме 575 тысяч рублей.

После того как пенсионер сообщил, что он не сможет лично приехать в Москву, неизвестный предложил ему сделать взнос в размере 21 тысячи рублей для оформления денежного сертификата. Согласившись, ямалец перечислил всю сумму на указанный расчетный счет.

Затем в течение недели мнимый правоохранитель, ссылаясь на различные проблемы при оформлении денежного сертификата, вводя пожилого мужчину в заблуждение, уговорил его к перевести 1 млн.195 тыс. рублей. Житель п. Пурпе, перечислив последние свои 100 тысяч рублей, только тогда понял, что он столкнулся с мошенниками и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские устанавливают причастных к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU