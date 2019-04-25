Погода на Ямале: похолодает до -8 градусов
В четверг, 25 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, пасмурно, утром и вечером пройдет снег, ветер север-восточный 6 м/с.
В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.
В Новом Уренгое - 8 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северный 4 м/с.
В Надыме -6 градусов, пасмурно, вечером - снег, ветер северный 3 м/с.
В Губкинском -8 градусов, пасмурно, снег пойдет ближе к ночи, ветер северо-восточный 8 м/с.
В Тарко-Сале -8 градусов, пасмурно, в середине дня ожидается кратковременный снег, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Муравленко -8 градусов, пасмурно, снег – поздно вечером, северо-восточный ветер 8 м/с.
В Лабытнанги -7 градусов, пасмурно, периодически - снег, ветер северо-восточный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU