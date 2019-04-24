Жителя Лабытнанги поймали за кражу кошелька в магазине

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-24T15:58:36+03:00

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В Лабытнанги раскрыли кражу денег в магазине. Добычей вора стали пять тысяч рублей. Само происшествие было зарегистрировано 17 апреля. В дежурную часть ОМВД поступило заявление от горожанки о том, что в торговом зале магазина неизвестный человек похитил портмоне.

В ходе проверки по заявлению следственно-оперативная группа ОМВД подтвердилось, что в обеденное время некто в торговом зале тайно похитил у женщины принадлежащее ей портмоне, в котором были около 5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1978 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Вину в совершенном деянии задержанный мужчина полностью признал. С него взяли обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU