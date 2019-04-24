СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-24T15:14:30+03:00

Лучник из Лабытнанги стал чемпионом России Фото: yanao.ru

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Ямальский спортсмен Виктор Калашников из города Лабытнанги стал победителем чемпионата России по стрельбе из лука. Он признан лучшим в личном финальном зачете среди мужчин в дисциплине блочный лук.

В соревнованиях, которые проходили с 19 по 24 апреля в городе Алушта Республики Крым, приняли участие 312 спортсменов из 29 регионов России.

Ямалец является воспитанником спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. Т.В. Ахатовой. Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, лучник тренируется под руководством Николая Дагбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU