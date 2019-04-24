2019-04-24T14:59:56+03:00
Общество

Ямальцы привезли «золото» и «бронзу» Дельфийских игр России

Делегация арктического региона также отмечена специальным дипломом
Анна Полякова
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Ямальцы привезли «золото» и «бронзу» Дельфийских игр России Фото: yanao.ruЯмальцы привезли «золото» и «бронзу» Дельфийских игр России Фото: yanao.ru
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Ямальцы стали обладателями золотой и бронзовой медалей игр XVIII молодёжных Дельфийских игр России. Они завершились в Ростове-на-Дону в среду, 24 апреля.

Медаль высшей пробы в номинации «Эстрадное пение» – у Тимура Кудаярова из Муравленко. Бронза - в номинации «Флейта» у Елизаветы Демидовой из Ноябрьска. Дипломантами игр в номинации «Фортепиано» стала Нирвана Исаева из Нового Уренгоя и в номинации «Баян/аккордеон» Иван Колтунов из Пуровского района.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, ямальская делегация также отмечена специальным дипломом «За яркое исполнение музыки в стиле «Ретро» в номинации «Саксофон». Его вручили Софии Петраш из Пуровского района.

Напомним, ямальские участники на XVIII молодёжных Дельфийских играх России состязались в сферах классического, народного и современного искусства. В состав ямальской делегации входило 16 участников, показавших себя в девяти номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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