Началась продажа льготный авиабилетов для многодетных ямальских семей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-24T14:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале стартовала продажа авиабилетов для многодетных семей по льготному тарифу. Детский билет стоит 2500 рублей. За первые несколько часов сегодня, 24 апреля, северяне купили уже 43 билета.

Напомним, в начале апреля губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру поддержки для детей из многодетных семей. Соответствующее постановление подписано главой региона. Льготный тариф предусмотрен для детей из многодетных семей от двух до 18 лет.

«Так совпало, что первыми покупателями стала семья Козловых из Надыма. Познакомился с ними в начале весны на встрече с многодетными семьями Надымского района. – пишет глава региона на своей страничке в социальной сети «В контакте». - Тогда родители в один голос говорили, как недешево большим семьям обходится дорога на отдых. Рад, что мальчишки семьи Козловых: Влад, Слава и Стас всей семьёй проведут каникулы на море в их любимом Симферополе».

Воспользоваться льготой можно один раз в год для проезда к месту отдыха и обратно и только прямым рейсом. Такие условия действуют на билеты, приобретённые до 31 декабря 2019 года, по 28 направлениям. Ранее приобретённые билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости. Не менее 15 тысяч детей из многодетных семей Ямала смогут до конца года выехать на отдых за пределы округа благодаря льготному тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU