Рейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-24T13:33:05+03:00

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Агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне «BBB-» с «Позитивным» прогнозом. По мнению экспертов, регион обладает сильными бюджетными показателями.

«Налоговая база диверсифицирована по видам налогов, при этом поступления по налогу на имущество организаций доминируют в структуре доходов, что позволяет компенсировать волатильность поступлений по налогу на прибыль», - говорится в сообщении правительства ЯНАО.

На Ямале осуществляется взвешенный контроль над расходами. Традиционно социально значимые расходы составляют до 80% всех бюджетных трат, при этом расходы казны сохраняют достаточную степень гибкости.

Подтверждение рейтингов отражает высокие показатели ликвидности, устойчивости к долговой нагрузке, низкий уровень долга. Специалисты указывают, что рейтинги автономного округа сдерживаются суверенным рейтингом РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU