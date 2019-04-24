2019-04-24T13:33:05+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала

Fitch присудил Ямалу уровень «ВВВ-»
Анна Полякова
Поделиться:
Рейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала Фото: yanao.ruРейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне «BBB-» с «Позитивным» прогнозом. По мнению экспертов, регион обладает сильными бюджетными показателями.

«Налоговая база диверсифицирована по видам налогов, при этом поступления по налогу на имущество организаций доминируют в структуре доходов, что позволяет компенсировать волатильность поступлений по налогу на прибыль», - говорится в сообщении правительства ЯНАО.

На Ямале осуществляется взвешенный контроль над расходами. Традиционно социально значимые расходы составляют до 80% всех бюджетных трат, при этом расходы казны сохраняют достаточную степень гибкости.

Подтверждение рейтингов отражает высокие показатели ликвидности, устойчивости к долговой нагрузке, низкий уровень долга. Специалисты указывают, что рейтинги автономного округа сдерживаются суверенным рейтингом РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началась продажа льготный авиабилетов для многодетных ямальских семей
Житель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредит
Школьники Ямала на международном конкурсе расскажут об изменении климата
Автозимники Ямала готовят к закрытию
На Ямале выберут лучшего лесного пожарного
Ноябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной пары
Жители Губкинского выбрали объекты для благоустройства этим летом
В Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть
Юный надымчанин получил срок за «закладки» в городе
В селе Мыс Каменный следователи говорили со школьниками об экстремизме и крестовых походах
Главе Ямала презентовали отечественные беспилотники для Арктики
На Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки
На Ямале возобновилась работа всех зимников
«Горячая линия» по переходу на цифру работает на Ямале в штатном режиме
Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков
Салехардцы придумали более сотни вариантов названий для новых детсадов
Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды
Снег с улиц Тарко-Сале вывезут до 26 апреля
В Пуровске безработный рецидивист всадил в собутыльника нож
Более пяти тысяч ямальцев заболели в минувшую неделю ОРВИ и гриппом
В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре года
В Надымской больнице открыли после капремонта детское отделение
Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет