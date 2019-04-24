2019-04-24T13:21:41+03:00
Происшествия

Житель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредит

Аферисты выманили у него более 83 тысяч рублей
Анна Полякова
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Житель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредитЖитель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредитФото: Ольга Крыльцова
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Житель Тарко-Сале по указке аферистов перевел на чужие счета более 83 тысяч рублей. Как выяснилось, доверчивый 52-летний мужчина стал жертвой обмана при оформлении кредита.

15 апреля он заполнил в интернете заявку на получение онлайн-кредита. После этого ему позвонил якобы представительница одного из банков, которая сообщила, что кредит ему одобрен, в ближайшее время с ним свяжутся специалисты учреждения.

Далее несколько дней заявителю звонили неизвестные люди, представлялись специалистами этого же банка, указывали, на какие расчетные счета переводить денежные средства за оплату банковских услуг: за открытие счета, оформление страховки, зачисление первоначального взноса, услуги курьера.

После того, как ямальцу в очередной раз позвонил неизвестный и сообщил, что для перевозки крупной суммы необходимо оплатить услуги инкассаторского автомобиля, мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские устанавливают причастных к обману, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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