2019-04-24T13:10:08+03:00
Общество

Школьники Ямала на международном конкурсе расскажут об изменении климата

Экспертное жюри определит лучшие работы в трёх номинациях
Анна Полякова
Поделиться:
Школьники Ямала расскажут об изменении климата на международном конкурсе Фото: yanao.ruШкольники Ямала расскажут об изменении климата на международном конкурсе Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальские школьники представляют свои экопроекты на международном конкурсе по проблеме изменения климата, который проходит Алматы (Казахстан) в рамках проекта Программы развития ООН «Климатическая шкатулка». Его участниками стали школьники из России, Казахстана, Армении, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии.

От Ямала в международном конкурсе участвуют трое учащихся из 6, 8 и 10 классов школ Лабытнанги и Харпа. Ребята выступят с докладами на тему изменения климата и его влияния на окружающую среду. Экспертное жюри определит лучшие работы в трёх номинациях. Также состоится конференция по теме изменения климата для педагогов школ.

«Климатическая шкатулка» – это иллюстрированная энциклопедия, где в познавательно-игровой форме представлена информация о глобальном изменении климата и его последствиях. Учебно-методическое пособие разработано с участием ведущих учёных и экспертов в области экологии.

Ямал – в числе первых российских субъектов, адаптировавших федеральное издание с учётом региональных особенностей. Проект реализован Научным центром изучения Арктики и Российским Центром освоения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началась продажа льготный авиабилетов для многодетных ямальских семей
Рейтинговое агентство подтвердило позитивный экономический статус Ямала
Житель Тарко-Сале нарвался на мошенников, оформляя кредит
Автозимники Ямала готовят к закрытию
На Ямале выберут лучшего лесного пожарного
Ноябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной пары
Жители Губкинского выбрали объекты для благоустройства этим летом
В Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть
Юный надымчанин получил срок за «закладки» в городе
В селе Мыс Каменный следователи говорили со школьниками об экстремизме и крестовых походах
Главе Ямала презентовали отечественные беспилотники для Арктики
На Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки
На Ямале возобновилась работа всех зимников
«Горячая линия» по переходу на цифру работает на Ямале в штатном режиме
Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков
Салехардцы придумали более сотни вариантов названий для новых детсадов
Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды
Снег с улиц Тарко-Сале вывезут до 26 апреля
В Пуровске безработный рецидивист всадил в собутыльника нож
Более пяти тысяч ямальцев заболели в минувшую неделю ОРВИ и гриппом
В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре года
В Надымской больнице открыли после капремонта детское отделение
Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет