Школьники Ямала на международном конкурсе расскажут об изменении климата

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-24T13:10:08+03:00

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Ямальские школьники представляют свои экопроекты на международном конкурсе по проблеме изменения климата, который проходит Алматы (Казахстан) в рамках проекта Программы развития ООН «Климатическая шкатулка». Его участниками стали школьники из России, Казахстана, Армении, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии.

От Ямала в международном конкурсе участвуют трое учащихся из 6, 8 и 10 классов школ Лабытнанги и Харпа. Ребята выступят с докладами на тему изменения климата и его влияния на окружающую среду. Экспертное жюри определит лучшие работы в трёх номинациях. Также состоится конференция по теме изменения климата для педагогов школ.

«Климатическая шкатулка» – это иллюстрированная энциклопедия, где в познавательно-игровой форме представлена информация о глобальном изменении климата и его последствиях. Учебно-методическое пособие разработано с участием ведущих учёных и экспертов в области экологии.

Ямал – в числе первых российских субъектов, адаптировавших федеральное издание с учётом региональных особенностей. Проект реализован Научным центром изучения Арктики и Российским Центром освоения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU