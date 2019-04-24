2019-04-24T12:54:13+03:00
Общество

Автозимники Ямала готовят к закрытию

В полночь 1 мая зимние дороги будут недоступны для проезда
Анна Полякова
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Автозимники Ямала готовят к закрытию Фото: yanao.ruАвтозимники Ямала готовят к закрытию Фото: yanao.ru
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На Ямале грузоподъёмность автозимников постепенно снижается. Их сезон завершается, сообщили в правительстве ЯНАО. На работу сезонных трасс этой весной повлияли погодные условия. Часто объявлялись штормовые предупреждения, проезд по зимникам ограничивался для безопасности его пользователей.

Работать зимники будут не больше недели. Даты закрытия могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. В прошлом году зимние автодороги регионального значения закрылись в период с 29 апреля по 1 мая.

Как расскзал инженер отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Сергей Шмидт, сейчас установилась тёплая погода, происходит оттайка покрытия, движение по зимникам становится затруднительным. В полночь 1 мая, в соответствии с контрактами, зимние дороги будут закрыты для проезда.

Сегодня известна точная дата закрытия одного зимника – Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) – 26 апреля. Сегодня все зимники работаю с ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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