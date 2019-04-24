На Ямале выберут лучшего лесного пожарного

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-24T11:46:19+03:00

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В Ноябрьске пройдёт региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» в ЯНАО. Его участниками могут стать работники лесопожарных организаций (со стажем работы не менее трёх лет, старше 21 года).

На сегодняшний день на участие в конкурсе уже заявились 15 человек – представители ОАУ «Леса Ямала» и ГКУ «Ямалспас».

Соревнования состоится с 3 по 7 июня. Лесные огнеборцы должны будут подтвердить теоретические знания техники безопасности и методов тушения пожаров, а также выполнить несколько практических заданий, которые включают в прохождение полосы препятствий.

В результате выявят трёх лучших специалистов, которым вручат дипломы, кубки, памятные сувениры и денежные поощрения. Дополнительно учреждена премия и самому молодому участнику соревнований. Его выберут из участников, возраст которых не достиг 23 лет, стаж работы не более трёх лет.

Победитель конкурса представит автономный округ на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесной пожарный – 2019», который пройдет со 2 по 5 сентября в посёлке Софрино Московской области.

Напомним, в 2018 году на всероссийских соревнованиях представитель Ямала занял третье место среди 27 участников со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU