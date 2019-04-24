2019-04-24T11:41:20+03:00
Происшествия

Ноябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной пары

Ссора возникла из-за того, гость не желал покидать квартиру хозяев
Анна Полякова
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Ноябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной парыНоябрянину грозит пожизненный срок за убийство семейной парыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске будут судить рецидивиста за убийство мужчины и женщины. За совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В декабре 2017 года 47-летний мужчина пришел в гости к своим знакомым – мужчине и женщине, чтобы вместе выпить. Когда хозяева попросили покинуть квартиру, пришедший обиделся и расправился с ними кухонным ножом.

Мужчина нанес каждой из жертв не менее 11 ударов в область жизненно-важных органов, от которых они скончались на месте. После этого он пытался инсценировать убийство, совершенное хозяином, и вложил нож в руку убитого мужчины. Трупы были обнаружены знакомой покойных на следующий день после совершения преступления.

Уголовное дело дважды возвращалось прокурором для дополнительного следствия. В результате собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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