2019-04-24T10:58:59+03:00
Общество

Жители Губкинского выбрали объекты для благоустройства этим летом

Впервые в истории города отремонтируют внутриквартальные проезды
Анна Полякова
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Жители Губкинского выбрали объекты для благоустройства этим летом Фото: правительство ЯНАОЖители Губкинского выбрали объекты для благоустройства этим летом Фото: правительство ЯНАО
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В Губкинском уже готов план летнего благоустройства дворов и территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Существующие места отдыха горожан станут лучше и появятся новые объекты. Что нуждается в благоустройстве определяли сами горожане на портале «Живём на Севере», так что проект можно назвать поистине народным.

Как отметил глава Губкинского Андрей Гаранин, благодаря слаженной работе администрации города значительно увеличено финансирование программы «Комфортная городская среда».

Это позволит реализовать важные для жителей проекты: сквер «Сказочный» в 14 микрорайоне, сквер в 13 микрорайоне, благоустройство территории на пересечении улицы Нефтяников и проспекта Губкина. Впервые в истории города будет реализован масштабный ремонт внутриквартальных проездов, который затронет сразу девять микрорайонов.

Так, например, в 13 микрорайоне в новом сквере будет несколько игровых зон и территория для занятия спортом, в том числе для инвалидов. Появится воркаутом – 10 тренажёров, зона отдыха.

Особое внимание уделено реконструкции площади Воинской Славы. Это один из самых крупных и дорогостоящих проектов. Не так давно здесь установили знаменитый истребитель Миг-29. Летом появятся две арки-звезды, символизирующие начало и окончание Великой Отечественной войны, памятные плиты, посвящённые городам-героям, мемориал-звезда с вечным огнём, который будет гореть постоянно.

Ещё одна поистине народная тема – ремонт дорог. Значительный объём работы проделан в прошлом году, в этом – сделают вдвое больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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