2019-04-24T10:20:48+03:00
Происшествия

В Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть

Загрязненный снег собирали лопатами в целлофановые мешки
Анна Полякова
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В Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть Фото: yamalspas.yanao.ruВ Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть Фото: yamalspas.yanao.ru
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В Пуровском районе в результате ДТП случилось экологическое происшествие. При столкновении двух большегрузов в районе моста через реку Ягенета случился разлив нефтепродуктов. Его объём составил 10 кубометров, оказался загрязнён снежный покров, сообщили в пресс-службе «Ямалспаса».

Загрязненный снег собирали лопатами в целлофановые мешки Фото: yamalspas.yanao.ru

Загрязненный снег собирали лопатами в целлофановые мешки Фото: yamalspas.yanao.ru

Аварийно-спасательной работой по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после дорожно-транспортного происшествия занялись спасатели. Работы по сбору нефтепродуктов проводились в течении двух дней.

Фото: yamalspas.yanao.ru

Фото: yamalspas.yanao.ru

Снег собирали лопатами и помещали в большие целлофановые мешки, которые грузили на самосвал. Собрано и вывезено с места ЧС около 80 тонн снега, загрязненного нефтепродуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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