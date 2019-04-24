В Пуровском районе два дня собирали разлившуюся нефть

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-24T10:20:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе в результате ДТП случилось экологическое происшествие. При столкновении двух большегрузов в районе моста через реку Ягенета случился разлив нефтепродуктов. Его объём составил 10 кубометров, оказался загрязнён снежный покров, сообщили в пресс-службе «Ямалспаса».

Загрязненный снег собирали лопатами в целлофановые мешки Фото: yamalspas.yanao.ru

Аварийно-спасательной работой по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после дорожно-транспортного происшествия занялись спасатели. Работы по сбору нефтепродуктов проводились в течении двух дней.

Фото: yamalspas.yanao.ru

Снег собирали лопатами и помещали в большие целлофановые мешки, которые грузили на самосвал. Собрано и вывезено с места ЧС около 80 тонн снега, загрязненного нефтепродуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU