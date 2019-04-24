2019-04-24T10:02:55+03:00
Происшествия

Юный надымчанин получил срок за «закладки» в городе

К моменту вынесения приговора парень достиг совершеннолетия
Анна Полякова
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Юный надымчанин получил срок за «закладки» в городеЮный надымчанин получил срок за «закладки» в городеФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме юношу признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По данным следствия и суда, 17-летний ямалец с ноября 2018 года по январь 2019 года получил в интернете предложение от незнакомого человека заняться распространением наркотиков.

Прельстившись на обещанное денежное вознаграждение, он начал следовать полученным инструкциям. В январе 2019 года парень приехал в Ноябрьск, где забрал оптовую закладку с наркотическим средством и вернулся Надыма.

Заселившись в гостиницу, в номере юноша расфасовал полученное на отдельные пакеты, при этом случайно рассыпал на пол некоторое количество вещества. На другой день он занялся размещением пакетов с наркотиками в подъездах жилых домов на территории города.

Все его действия контролировались сотрудниками ОМВД России по Надымскому району в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. После размещения в тайниках закладок они сразу же изымались полицейскими.

17 января осужденного, при попытке разместить в подъезде очередную закладку, задержали. При нем были обнаружены и изъяты наркотики массой около 260 грамм. Также при обыске номера, в котором проживал осужденный, на полу обнаружено рассыпанное вещество в количестве более 1 грамма.

В ходе предварительного следствия юноша раскаялся в содеянном и дал признательные показания. К моменту вынесения приговора осужденный достиг совершеннолетнего возраста.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СКР п ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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