2019-04-24T09:50:48+03:00
Общество

В селе Мыс Каменный следователи говорили со школьниками об экстремизме и крестовых походах

Учащимся дали рекомендации, как правильно вести себя при общении в интернете
Анна Полякова
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В селе Мыс Каменный следователи говорили со школьниками об экстремизме и крестовых походах Фото: yanao.sledcom.ruВ селе Мыс Каменный следователи говорили со школьниками об экстремизме и крестовых походах Фото: yanao.sledcom.ru
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С учащимися школы-интерната в селе Мыс Каменный встретились следователи и сотрудники МЧС. Следственно-оперативная группа, вылетавшая на место происшествия в село Мыс Каменный Ямальского района, где при пожаре погиб 2-летний ребенок и пострадали от отравления угарным газом еще двое несовершеннолетних, по окончании проведения следственных мероприятий провела профилактическое мероприятие.

Старшеклассникам предложили обсудить проблемы современного экстремизма и терроризма. Ребята охотно включились в разговор и сами смогли привести примеры первых известных в истории таких проявлений. Речь шла о крестовых походах, а также о развитии отдельных государств, проповедовавших своей идеологией нетерпимость к иным религиозным мировоззрениям.

Говоря о современности проблемы, учащимся дали рекомендации, как правильно вести себя при общении с пользователями сети Интернет, чтобы не позволить втянуть себя в экстремистские и террористические действия.

Речь также зашла о профилактике суицидов в детской среде. Следователи дали слушателям не только мудрые советы, как избежать деструктивных мыслей и депрессивных настроений, но и позитивный настрой на будущее.

Сотрудники МЧС, подводя итоги встрече, напомнили ребятам о мерах противопожарной безопасности и рассказали о трагедиях, которые случились из-за игнорирование этих правил. Сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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