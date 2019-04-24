Главе Ямала презентовали отечественные беспилотники для Арктики

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-24T09:36:37+03:00

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Масштабную презентацию возможностей отечественных беспилотных летательных аппаратов провели 23 апреля в районе переправы Салехард – Лабытнанги. Свою технику на Ямал привезли ведущие производители беспилотников из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ижевска.

- Мы точно возьмём беспилотники на вооружение. Теперь нужно детально изучить их характеристики и пилотно начнём применять их для наших нужд, - отметил глава региона Дмитрий Артюхов.

Оценивая технику, он отметил целесообразность использования такой техники в Арктике. Он обратил внимание на размер территории и те задачи, которые стоят при мониторинге пожаров, паводков, любых спасательных операций и в целом для наблюдения социально-экономических потребностей, имеется в виду ход строительства объектов и экологический мониторинг.

- Некоторые беспилотники самолётного типа могут с помощью парашютных систем сбрасывать груз: оборудование для пожарных, медикаменты в труднодоступных районах. Также возможен поиск людей в природной среде. То есть возможностей очень много. Мы их все рассматриваем, - отметил заместитель главы региона Аркадий Бессонов.

Отобранные по итогам презентации беспилотники будут дополнительно протестированы летом, в пожароопасный сезон. После выбора конкретного вида аппаратов на Ямале появится собственная специализированная группа беспилотной авиации. Рассматривается возможность создания такого подразделения на базе ГКУ «Ямалспас».

ИСТОЧНИК KP.RU